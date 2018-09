Fortnite: i nuovi costumi del set Era del Volo approdano nel negozio di gioco

Nella notte, puntuale come sempre, il negozio di Fortnite Battaglia Reale si è aggiornato dando il benvenuto al nuovo set di oggetti Era del volo.

Sono due i costumi inclusi in questo set che, come è facile immaginare, è ispirato all'aviazione. Stiamo parlando di Airheart e Maximilian, entrambi di qualità rara e acquistabili a 1.200 V-Buck l'uno. Alle skin sono associati lo strumento di raccolta Turbina, anch'esso raro e acquistabile a 800 V-Buck, e il deltaplano Dirigibile, di qualità epica e proposto a 1.200 V-Buck. Trovate un'anteprima di questi oggetti nelle immagini allegate a questa notizia, mentre di seguito riportiamo tutti gli altri in vendita nel negozio:

Emote Cuore Vero (epico, 800 V-Buck)

(epico, 800 V-Buck) Strumento di raccolta Ascia del Drago (800 V-Buck)

(800 V-Buck) Costume Difensore Scarlatto (non comune, 800 V-Buck)

(non comune, 800 V-Buck) Costume Tritatutto (raro, 1.200 V-Buck)

(raro, 1.200 V-Buck) Emote Buffo (raro, 500 V-Buck)

(raro, 500 V-Buck) Deltaplano Cavaliere Luccicante (non comune, 500 V-Buck)

Pochi giorni fa è iniziata la, che ha introdotto tantissime novità come le immancabili modifiche alla mappa di gioco , i simpatici cuccioli e le Pietre Ombra (che purtroppo sono state momentaneamente disabilitate). Con essa sono partite le, tra le quali è compresa " Danza sotto le luci di diversi lampioni stradali ".