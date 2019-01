Fortnite: i nuovi costumi del set Uroboro sono disponibili all'acquisto

Il consueto aggiornamento notturno del negozio di Fortnite Battaglia Reale ha portato con sé i nuovi oggetti del set Uroboro, che comprende due costumi, un deltaplano e uno strumento di raccolta.

I nuovi costumi si chiamano Paradosso e Trina: sono entrambi di livello epico e sono acquistabili al prezzo di 1.500 V-Buck. Al primo è associato il dorso decorativo Eternità, mentre al secondo Tristorso. In aggiunta ad essi, ci sono in vendita lo strumento di raccolta Visione (raro, 800 V-Buck) e il deltaplano Equilibrista (non comune, 500 V-Buck). Potete ammirarli tutti quanti nell'immagine di anteprima in cima alla notizia.

A seguire, invece, trovate una panoramica degli oggetti giornalieri in vendita:

Deltaplano Nuvola (epico, 1.200 V-Buck)

(epico, 1.200 V-Buck) Costume Rivolta (raro, 1.200 V-Buck)

(raro, 1.200 V-Buck) Costume Sergente Grigliatore (non comune, 800 V-Buck)

(non comune, 800 V-Buck) Emote Movimenti Eleganti (epica, 800 V-Buck)

(epica, 800 V-Buck) Emote Piedi Pazzi (rara, 500 V-Buck)

(rara, 500 V-Buck) Piccone Giro della Vittoria (non comune, 500 V-Buck)

L'aggiornamento 7.20 di Fortnite, che verrà pubblicato tra martedì 15 gennaio e mercoledì 16 gennaio, includerà molti miglioramenti all'esperienza di gioco. Tra le altre cose, risolverà il bug degli hit-marker della Torretta Montata e il bug di lunga data Ghost Shot.