Fortnite: i nuovi costumi Taro e Nara debuttano nel negozio degli oggetti

Il negozio degli oggetti di Fortnite Battaglia Reale ha dato il benvenuto ai nuovi oggetti del set Tempesta Familiare d'ispirazione giapponese, che comprende due costumi, un deltaplano e uno strumento di raccolta.

Le due skin si chiamano Taro e Nara, sono entrambe di livello Epico e possono essere acquistate a 1.500 V-Buck l'una. Ad esse sono associati i dorsi decorativi gratuiti Zanne Zelanti e Zanna Bianca. Completano il set il deltaplano Carpa Volante (Raro, 800 V-Buck) e lo strumento di raccolta Guardiano (500 V-Buck). Potete ammirarli tutti quanti nell'immagine di anteprima di questa notizia.

Tra gli oggetti giornalieri figura anche oggi l'emote gratuita Hot Marat ispirata a Ralph Spacca Internet, film Disney in arrivo nelle sale tra poche settimane. Vi consigliamo di farla vostra il prima possibile, dal momento che sarà disponibile solo per un periodo limitato. A seguire, trovate una panoramica degli altri oggetti giornalieri in vendita fino all'una di questa notte:

Costume Truppa Tossica (Epico, 1.500 V-Buck)

(Epico, 1.500 V-Buck) Costume Agente Speciale (Raro, 1.200 V-Buck)

(Raro, 1.200 V-Buck) Emote Scatenati (Epica, 800 V-Buck)

(Epica, 800 V-Buck) Strumento di raccolta Ninjorsetto (Raro, 800 V-Buck)

(Raro, 800 V-Buck) Deltaplano Sistema Centrale (Non Comune, 500 V-Buck)

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che quest'oggi, a partire dalle ore 11:00, si svolgeranno altre tre sessioni di qualificazione per il Winter Royale, torneo aperto a tutti che mette in palio un milione di dollari.