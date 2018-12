Fortnite: nuovi dettagli per l'evento di Capodanno, trapelano le Sfide di Natale

Nella serata di ieri un leak di Fortnite ha svelato l'arrivo dell'evento di Capodanno, nella notte sono trapelati alcuni file legati a questa speciale ricorrenza, tra cui un sample audio e un video.

Il dataminer Trix ha scovato un file audio intitolato "Ball_Sequence_1" che sembra essere riconducibile all'evento per i festeggiamenti di fine anno, inoltre lo YouTuber TeVeelGevraagd ci propone un filmato che mostra la sfera da discoteca addobbata in versione festiva per il Capodanno.

Le novità però non finiscono qui perchè il dataminer Srdrabx ha trovato l'elenco delle Sfide di Natale di Fortnite Battle Royale, condivise su Twitter e pubblicate qui sotto. Ricordiamo che l'evento 14 Giorni di Fortnite partirà oggi pomeriggio alle 15:00 (ora italiana) e offrirà ogni giorno ricompense speciali.

L'evento di Capodanno di Fortnite non è stato ancora confermato ufficialmente da Epic Games ma non è escluso che l'annuncio possa arrivare entro la fine della settimana o nei giorni immediatamente successivi al Natale, del resto la presenza di file in-game denominati New Year's Eve non lascia spazio ad alcun dubbio riguardo la reale esistenza di piani per festeggiare l'arrivo del 2019.