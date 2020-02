Fortnite: tra i nuovi Funko Pop anche Galaxy e Ghoul Trooper

Sembra proprio che la collaborazione tra Funko ed Epic Games sia destinata a continuare nel tempo e in occasione del recente Toy Fair 2020 di New York, la fiera durante la quale i principali produttori di action figure e statue da collezione mostrano i nuovi prodotti, è stata annunciata una nuova ondata di Pop dedicata a Fortnite Battaglia Reale.

Per la precisione è stato confermato l'arrivo sugli scaffali dei negozi di tutto il mondo di ben sette nuove statuine le cui fattezze sono ispirate ad alcune delle più popolari skin delle passate stagioni. Tra queste troviamo la ricercatissima Ghoul Trooper, che solo di recente è tornata nel negozio per la gioia dei fan, e Galaxy, costume riservato esclusivamente ai neopossessori dei vecchi modelli di smartphone Samsung. A questi si aggiungono anche lo Scienziato, Blackheart, il Cavaliere Ultima e i due diversi stili di Palla in Buca. Non si hanno purtroppo informazioni precise sulla data d'uscita di questi Funko Pop ma, a giudicare dalle immagini pubblicate dall'azienda sui social, pare non vi sia alcuna esclusiva tra i nuovi prodotti annunciati, ciò significa che arriveranno tutti anche in Italia nel corso delle prossime settimane.

