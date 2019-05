Fortnite: tra i nuovi Funko Pop spiccano Testa di Pomodoro e il Lama

Epic Games e Funko, la celebre azienda produttrice di oggetti da collezione ispirati a videogiochi e tanto altro, hanno appena annunciato l'arrivo di una nuovissima serie di Pop dedicate ad alcune delle più famose skin di Fortnite Battaglia Reale.

Parliamo di ben 11 nuovi prodotti tra i quali non troviamo solo personaggi inediti ma anche edizioni speciali di quelli già disponibili in tutti i negozi.

Ecco di seguito tutti i prodotti in arrivo:

Lama delle scorte

Lama delle scorte in versione Super Sized, alta più ci 24 centimetri

DJ Yonder

Testa di Pomodoro

Leader della squadra P.A.N.D.A.

Leviatano

Rex, edizione speciale che si illumina al buio

Skull Trooper, edizione speciale che si illumina al buio

Ranger dell'amore

Bombarolo Lucente

Leader della squadra delle coccole, edizione speciale con superficie vellutata

Al momento non si conosce una data d'uscita per i nuovi Pop e, soprattutto, non sappiamo se anche le edizioni speciali arriveranno in Italia. Alcuni di queste statuine, infatti, possono essere acquistate solo presso alcune catene che li venderanno in esclusiva.

In attesa di scoprire maggiori informazioni su questi oggetti da collezione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida completa alle Sfide della Settimana 10 della Stagione 8. Sapevate che un recente leak ha svelato il possibile evento che si terrà in chiusura della Stagione 8 di Fortnite?