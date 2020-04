Fortnite, nuovi leak dai dataminer: in arrivo un grande concerto in-game?

Ormai più di un anno fa, nel corso del febbraio 2019, la community attiva sul celebre battle royale ha avuto modo di prendere parte al peculiare concerto di Marshmello in Fortnite, un evento live in-game che ha attirato l'attenzione di ben oltre dieci milioni di persone!

Ebbene, sembra che un'iniziativa simile potrebbe ripetersi in un futuro non troppo lontano. A suggerirlo, come spesso accade, sono i numerosi dataminer attivi sul free to play firmato Epic Games. In particolare, questi ultimi riferiscono di aver avvistato una playslist denominata "Jerky", lo stesso nome in codice che aveva contraddistinto l'evento di Marshmello. Altri presunti leaker, inoltre, riferiscono di essere riusciti ad avere accesso al luogo dell'evento, che dovrebbe svolgersi presso la località di Spiagge Sudate.



Ora, un ulteriore indizio spinge il pensiero nella direzione di un nuovo concerto live in-game. Si tratta, nello specifico, del poster che potete visionare direttamente in calce a questa news, diffuso dal dataminer attivo su Twitter come "Fire Monkey". Su di esso è possibile avvistare una nota musicale, che si colloca proprio nell'area della mappa di Fortnite corrispondente a Spiagge Sudate. Ma di cosa potrebbe trattarsi? I fan hanno ricollegato questi ultimi avvistamenti ai passati leak legati ad una skin di Travis Scott in Fortnite: potrebbe essere dunque lui l'ospite del misterioso evento?



Ad ora, ovviamente, si tratta solo di speculazioni: non resta dunque che attendere eventuali conferme ufficiali.