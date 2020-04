Fortnite: nuovi leak svelano il prossimo starter pack e l'arrivo degli XP Boost

Come ormai da tradizione, i dataminer di si sono messi al lavoro sull'ultimo aggiornamento del gioco per scoprire nel dettaglio tutte le novità che stanno per approdare nel titolo Epic Games.

Tra le scoperte fatte dai leaker più attivi sui social non possiamo certo non citare l'imminente arrivo di un nuovissimo starter pack che, stando alle immagini trapelate in rete, proporrà ancora una volta un personaggio femminile. Il pacchetto dovrebbe infatti includere la skin Yellokjacket, uno strumento da raccolta abbinato e un pacchetto da 600 V-Buck. Non si hanno purtroppo informazioni precise sulla data d'uscita del bundle, ma siamo sicuri che non tarderà ad arrivare e che il prezzo sarà in linea con tutti gli altri starter pack, ovvero di 4,99 euro.

Altra novità molto interessante riguarda poi il probabile arrivo di Booster XP all'interno del negozio. Nel caso in cui fosse vero, presto sarà possibile acquistare dei gettoni in grado di velocizzare l'accumulo di punti esperienza per aumentare non solo il proprio livello del Pass Battaglia e sbloccare nuove ricompense, ma anche di raggiungere più agilmente il livello 350 e sbloccare tutte le skin in versione oro. Non è da escludere che questo nuovo elemento vada a sostituire in maniera definitiva i Gettoni per saltare 10 livelli del pass.

in attesa di scoprire di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sull'ultimo aggiornamento di Fortnite Capitolo 2.