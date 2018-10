Fortnite: nuovi malware in rete dopo l'inizio della Stagione 6, prestate attenzione!

Fortnite è il gioco più popolare in assoluto al momento, e non stupisce che i suoi innumerevoli utenti siano stati presi di mira dai malintenzionati, pronti a rubare i dati dei giocatori più ingenui.

MalwareBytes Labs ha identificato dei nuovi file malevoli che hanno cominciato a circolare da quando è iniziata la Stagione 6 di Battaglia Reale, capace di rubare i dati personali e persino svuotare i portafogli Bitcoin. Le modalità di diffusione sono le solite: su YouTube sono presenti innumerevoli video che promettono V-Buck e Pass della Battaglia gratuiti che non fanno altro che dirottare gli ignari utenti verso link malevoli dai quali viene scaricato il file malware. Questi filmati raggiungono anche centinaia di migliaia di visualizzazioni, per cui il problema è piuttosto serio.

Negli ultimi giorni gli hacker hanno trovato un altro modo di insinuarsi nei dispositivi delle povere vittime, ovvero proponendo cheat, wallhack ed aimbot, all'interno dei quali nascondono i malware di cui sopra. In sostanza, i giocatori che vogliono imbrogliare nel gioco vengono imbrogliati a loro volta: credono di scaricare programmi per barare e ottenere vantaggi di gameplay, ma in realtà aprono le porte dei loro dispositivi a malware capaci di rubare i loro dati.

In definitiva, ci invitiamo caldamente a prestare attenzione a ciò che scaricate: non c'è alcun modo di ottenere V-Buck, skin e Pass della Battaglia in maniera gratuita oppure scontata. Ignorate tutti i video tutorial di questo tipo che trovate su YouTube, sono dei falsi. L'unico modo di ottenere questi contenuti, è attraverso il negozio di Epic Games all'interno del gioco.