Fortnite: nuovi oggetti del 25 gennaio in vendita nello shop

Come ogni giorno, il negozio in-game di Fortnite si aggiorna con nuovi oggetti, tra cui skin, picconi, droni, danze e quant'altro. L'aggiornamento di oggi prevede come aggiunta principale la skin Tech Ops, un outfit piuttosto raro del titolo di Epic Games, in vendita a 1200 V-Bucks.

Le altre skin aggiunte si chiamano Shade e Dazzle, mentre sono stati aggiunti anche un prototipo sperimentale di piccone e l'Axercise. Tra i deltaplani invece troviamo lo Starry Flight e il Coaxial Copter, mentre le due nuove danze aggiunte si chiamano Squat Kick e Job Well Done.

Si tratta di oggetti ed equipaggiamenti puramente estetici e che dunque non influenzano la competitività dei giocatori in battaglia. Come di consueto sarà possibile acquistare i nuovi oggetti a partire dalle ore 12 italiane.

Mentre sono partiti i test per la modalità spettatore, preannunciata da alcuni rumor dei giorni scorsi, il popolarissimo titolo di Epic Games si trova costretto a dover fronteggiare una nuova causa per presunta infrazione di copyright. È notizia delle ultime ore infatti, che il rapper BlocBoy JB ha citato in giudizio la software house perché, a suo dire, la mossa celebrativa Hype Dance sarebbe stata copiata da alcune sue movenze nel videoclip del brano musicale Shoot.

