Fortnite: nuovi personaggi, supporto a Xbox One X e altre novità con l'update 2.5.0

ha annunciato di aver pubblicato un nuovo importante aggiornamento per, disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One in Accesso Anticipato.

Oltre al consueto lavoro di correzione dei bug e ribilanciamento delle armi, l'update introduce una vasta serie di novità di gioco. Tra queste, troviamo equipaggiamenti inediti per celebrare il nuovo anno lunare, armi e personaggi per la modalità Salva il Mondo, e nuovi edifici per la modalità Battle Royale in cui sarà possibile trovare armi ed altri oggetti utili. Da segnalare anche l'arrivo della Granata ad Impulso che permetterà di sbalzare via gli altri giocatori, come mostrato nel video riportato in cima alla notizia.

Fra le tante novità, troviamo anche l'implementazione del supporto a Xbox One X: sulla console mid-gen di Redmond, Fortnite girerà in 4K nativi. La patch include altre migliorie tecniche, come ad esempio la neo-introdotta opzione per calcolare il ping per i giocatori PS4. Per tutte le altre informazioni legate all'aggiornamento 2.5.0 vi rimandiamo a questo indirizzo.

Fortnite è disponibile in Accesso Anticipato su PC, PS4 e Xbox One. Ricordiamo che gli utenti PS Plus possono scaricare gratuitamente un pacchetto Deltaplano e costume.