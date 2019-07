Fortnite: nuovi picconi nella Battaglia Reale, arriva l'Armadietto in Salva il Mondo

L'arrivo della Stagione X di Fortnite porterà numerose novità non solo nella Battaglia Reale ma anche in Salva il Mondo, modalità nella quale sta per arrivare il tanto richiesto Armadietto.

A partire da domani, infatti, anche i giocatori della modalità cooperativa potranno eseguire numerose emote e personalizzare schermata di caricamento e musica dei menu. Proprio come nella modalità multiplayer competitiva, saranno presenti le seguenti categoria di emote: Danze, emoticon, spray e giocattoli. Epic Games ha inoltre annunciato che a breve arriveranno anche le coperture per armi e le skin dei picconi e, al lancio di tale funzionalità aggiuntiva, tutti gli strumenti da raccolta ottenuti in Salva il Mondo verranno automaticamente sbloccati anche nella Battaglia Reale. Per quanto riguarda invece le skin, gli sviluppatori stanno studiando un nuovo sistema per implementarle ed è difficile che arrivino a breve nel gioco.

Pare che alcune emote abbiano poi dei problemi tecnici che gli sviluppatori stanno cercando di risolvere, pertanto tali novità potrebbero non funzionare perfettamente sin dal lancio. È stato inoltre specificato che l'emote di Salva il Mondo "Cavalca il Pony" arriverà da domani anche nella Battaglia Reale. I giocatori che hanno sbloccato l'emote simile nella Stagione 2 riceveranno anche l'esclusiva "Trotta cavallo".

L'ultima informazione pubblicata sul sito ufficiale riguarda l'arrivo del negozio oggetti in Salva il Mondo, che sarà disponibile solo ed esclusivamente quando le funzionalità dell'armadietto saranno stabili e ogni singolo oggetto sarà compatibile con la modalità cooperativa.

Vi ricordiamo che i server di Fortnite andranno offline domani mattina per preparare il gioco all'arrivo della Stagione 10. Avete già visto i primi scatti che ritraggono le nuove skin della Stagione 10 di Fortnite?