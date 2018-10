Fortnite: un nuovo aggiornamento corregge il bizzarro problema legato alle costruzioni

Nelle ultime ore si stava diffondendo a macchia d'olio l'utilizzo tra gli utenti di un particolare glitch di Fortnite Battaglia Reale.

Il glitch consisteva nel costruire alcune strutture agganciandole ad uno degli edifici della mappa e, distruggendone alcune parti, si innescava un crollo totale dell'intero edificio. Fortunatamente il problema è balzato subito agli occhi di Epic Games, che ha già pubblicato un aggiornamento dei server che sistema tutto. A differenza dei più classici aggiornamenti, questa volta non ci sarà alcuna manutenzione e non sarà richiesto il download di una patch. I più curiosi possono dare un'occhiata al filmato in calce alla notizia, il quale mostra un utente sfruttare il glitch a proprio vantaggio per demolire un intero palazzo.

Sapevate che nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale è disponibile il costume Testa Cava? Si tratta di uno dei tanti costumi scoperti dai dataminer che arriveranno nel corso dei prossimi giorni in occasione di Halloween. Abbiamo ottime notizie anche per i giocatori di Fortnite Salva il Mondo, dal momento che Ranger Teschio Ramirez, un nuovo Soldato, sta per arrivare nel gioco e sarà gratuita per tutti.