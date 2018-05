Fortnite: un nuovo aggiornamento per la versione mobile aggiunge finalmente la chat vocale

Sin dal suo lancio Fortnite mobile ha cercato di riproporre al suo interno tutte le principali feature delle versioni disponibili per le console maggiori. Un nuovo aggiornamento contribuisce all'aggiunta di un altro, importante tassello: l'implementazione della chat vocale.

La chat vocale era una feature che gli utenti di Fortnite mobile chiamavano a gran voce, lamentandosi dell'impossibilità di comunicare con i propri amici o con altri utenti coinvolti durante le partite del gioco targato Epic.

La patch v4.3, disponibile per la versione mobile del titolo, introduce come novità principale proprio la possibilità di utilizzare la chat vocale, ma apporta anche diverse migliorie al gameplay e delle correzioni ad alcuni bug. Come fa notare Epic Games nella patch note, vi basterà abilitare la feature della chat nelle impostazioni in modo da poter comunicare con gli altri giocatori.

Tra i problemi risolti, invece, figura l'eliminazione di un bug che impediva l'installazione di Fortnite sul proprio dispositivo nonostante si possedesse abbastanza spazio libero sulla memoria, migliorie nei processi di input dei comandi sul touch screen e risoluzione di alcuni errori nell'interfaccia di gioco o nell'inventario in caso di cambio delle armi.

Recentemente Fortnite ha riscosso un successo strepitoso, radunando anche numerose celebrità che si cimentano nei livestream in compagnia di noti giocatori professionisti: è il caso, ad esempio, di Zlatan Ibrahimovic.