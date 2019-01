Fortnite: il nuovo aggiornamento porta novità anche in Salva Il Mondo

Nella giornata di martedì 8 gennaio, Epic Games ha pubblicato l'attesissimo Terzo Aggiornamento della Versione 7.10 di Fortnite.

Quest'ultimo ha introdotto nel gioco numerose novità, tra cui il Fucile di Precisione Silenziato ed una nuova arena per la Modalità Il Quartiere. Inoltre, Epic Games ha apportato numerose modifiche al biplano X-4 Stormwing. Tuttavia, il nuovo update ha in serbo alcune novità anche per la modalità Salva il Mondo.

L'aggiornamento pubblicato l'8 gennaio ha infatti introdotto nuove armi, entrambe visualizzabili in calce a questa news: il Piccolo Aiutante di Babbo Natale e il Fucile Scoppiettatore.

Il primo ci viene così presentato da Epic Games: "Aiuta Babbo Natale a consegnare i regali... con qualche bella ESPLOSIONE! Scopri quest'arma nel Negozio settimanale". Questo "Lancia regali esplosivi che danneggiano e respingono gruppi di nemici. Non consuma munizioni, ma la sua durevolezza è molto scarsa" e sarà disponibile nel Negozio Settimanale dal 9 gennaio (01:00 CET) al 16 gennaio (01:00 CET). Il secondo è invece un "Fucile pesante a elevata cadenza di fuoco ma dalla capienza ridotta" e sarà disponibile come ricompensa nella sfida settimanale Frostnite.



Epic Games presenta inoltre la Seconda Sfida Settimanale Frostnite, Ardi Splendente: "L'intervallo tra le ondate di nemici è nettamente più breve. Usa saggiamente il tuo tempo!". Tra le ricompense, oltre al già citato Fucile Scoppiettatore, anche lo Stendardo Sfida 2 e Biglietti Fiocco di Neve.