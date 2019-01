Fortnite: nuovo avvistamento per il Cubo Viola Kevin!

Nuovi avvistamenti per Kevin, il Cubo Viola di Fortnite che ci ha tenuto compagnia dalla Stagione 5 e in parte della Season 6, prima di sciogliersi nel lago e dare il via all'evento di Halloween Fortnitemares.

Come ricorderete, alla fine della Stagione 6 Kevin è letteralmente esploso, l'evento è stato seguito da oltre 3.5 milioni di giocatori, mettendo così fine alla vita del Cubo Viola. In realtà però a dicembre alcuni giocatori hanno affermato di aver intravisto Kevin in Fortnite e alcuni dataminer hanno confermato nelle di aver trovato nei più recenti aggiornamenti alcune stringhe di codice che riportano le parole "Kevin" "Kevin Return" e "Kevin Cube".

Le sorprese però non finiscono qui perchè l'ombra del cubo è stata intravista anche durante l'evento di Capodanno di Fortnite, con alcuni fuochi d'artificio che hanno disegnato in cielo proprio la sagoma di un cubo. Sarà solamente un caso, oppure il Cubo Kevin potrebbe tornare tra la fine della Stagione 7 e la Stagione 8 del Battle Royale di Epic?