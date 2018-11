Fortnite: nuovo avvistamento per il protagonista di Ralph Spacca Internet!

Dopo il primo avvistamento avvenuto nella giornata di ieri, Ralph (protagonista di Ralph Spaccatutto e Ralph Spacca Internet) è stato nuovamente intravisto in Fortnite Battle Royale, impegnato a salutare i giocatori dallo schermo di un cinema all'aperto...

La presenza del personaggio sembra suggerire il prossimo arrivo di un evento crossover per promuovere Ralph Spacca Internet, esattamente con Avengers Infinity War. Non è chiaro se Ralph diventerà un eroe utilizzabile in modalità Battaglia Reale o se Epic stia pensando ad una skin a tema, quasi certamente nelle prossime vedremo un evento dedicato a Ralph Spacca Internet, per promuovere la pellicola di prossima uscita sui mercati internazionali.

Il film è stato distribuito dal 21 novembre in Nord America, in tempo per il Giorno del Ringraziamento, ottenendo un notevole successo di pubblico e critica, Ralph Spacca Internet arriverà in Italia il primo gennaio 2019, subito dopo Natale.