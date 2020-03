Fortnite: il nuovo bug consente di ottenere la Vittoria Reale... con i nemici!

In base ad alcune segnalazioni provenienti dai social e dai forum videoludici, con l'ultimo update di Fortnite Capitolo 2 è emerso un curioso bug del Battle Royale di Epic Games che permette ai giocatori di raggiungere la Vittoria Reale insieme ai nemici.

Sulla scorta delle indicazioni fornite da chi è incappato in questo assurdo bug capace di pregiudicare il regolare svolgimento delle partite disputate sull'isola di Fortnite Battaglia Reale, sembra infatti che la sua attivazione sia possibile semplicemente utilizzando delle granate clone nelle fasi finali della sfida multiplayer.

Il glitch in questione coinvolge solo le modalità Coppie e Squadre e consiste nel lanciare le granate contro gli avversari di turno e compiere un rapido balzo dall'alto: una volta rimessosi in piedi dopo lo stordimento causato dalla caduta, il proprio alter-ego riesce comunque a conseguire la Vittoria Reale anche dopo essere stato abbattuto dal nemico.

Come spesso avviene in questi casi, la scoperta del bug delle granate clone che sblocca la Vittoria Reale "truffaldina" dovrebbe indurre Epic a risolvere il problema in questione con la prossima patch correttiva che verrà lanciata in coincidenza del prossimo reset delle attività settimanali di Fortnite. Nel frattempo, vi rimandiamo alla lettura della nostra approfondita guida per muovere i primi passi nella Stagione 2 di Fortnite.