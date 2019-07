Fortnite: nuovo bundle in arrivo per gli abbonati al PlayStation Plus?

Se siete tra gli abbonati al servizio PlayStation Plus e amate giocare a Fortnite Battaglia Reale, sappiate che a breve potreste avere accesso ad un nuovo ed esclusivo bundle contenente un intero set e un gruzzoletto di V-Buck.

Il pacchetto, che al momento non ha ancora un nome, è stato mostrato su Twitter da un noto dataminer, il quale ha pubblicato un'immagine che ne mostra i contenuti. La skin protagonista del bundle dovrebbe essere una variante di Wonder con i colori tipici delle skin PlayStation, ovvero il bianco e il blu. A rendere ancor più interessante questo contenuto aggiuntivo è la presenza di un forso decorativo e di ben 2.000 V-Buck, cifra che vi permetterà di acquistare anche una skin leggendaria nel negozio oggetti.

Vista la presenza dei gettoni al suo interno, non è da escludere che il pacchetto possa non essere completamente gratuito e che possa arrivare sul PlayStation Store ad un prezzo di 19,99 euro, magari per i soli abbonati al PS Plus.

