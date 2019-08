Fortnite: il nuovo canale Mixer di Ninja non ha video ma ha già 300.000 abbonati!

La notizia di Ninja che lascia Twitch e passa a Mixer ha fatto il giro del mondo. La nuova avventura della celebrità di Fortnite sul portale di streaming di Microsoft inizia nel migliore dei modi: sono stati già raggiunti e superati i 300.000 abbonati, nonostante il nuovo canale Mixer di Ninja non abbia video!

A poco meno di 24 ore dall'annuncio dell'abbandono di Twitch, lo streamer di Fortnite più famoso del mondo ha infatti raccolto ben 313.060 sottoscrizioni su Mixer, battendo ogni record della piattaforma della casa di Redmond e candidandosi a diventare il creatore di contenuti più seguito del sito. Tutto ciò, è bene sottolinearlo, senza che sul canale sia stato caricato un singolo streaming o anche solo un video di presentazione.

La gigantesca macchina promozionale di Ninja, però, si sta già muovendo, come conferma il banner che campeggia in cima alla pagina ufficiale di Mixer in cui si invitano tutti gli utenti del portale a celebrare l'ingresso di Ninja nella famiglia abbonandosi gratuitamente al suo canale per un periodo di tempo limitato.

Nel momento in cui scriviamo, lo streamer di Detroit ha inoltre deciso di lanciare ufficialmente il suo nuovo canale Mixer partecipando al Lollapalooza per cimentarsi con le sfide (o meglio, con le Missioni a Tempo) della Stagione 10 di Fortnite.