Fortnite: nuovo codice per sbloccare gratis le emote Pesce di giugno e Falò

Continuano i regali per i giocatori di Fortnite Capitolo 2 da parte di Epic Games, la quale ha pubblicato un nuovo codice promozionale in occasione del lancio dell'evento Estate Cosmica.

Solo per pochi giorni, infatti, tutti i giocatori in possesso di un account Epic Games Store potranno riscattare senza alcun costo aggiuntivo due diverse emote esclusive che potranno poi essere sfoggiate nei match di Fortnite Capitolo 2. Parliamo dello spray non comune (verde) che prende il nome di Pesce di giugno e dell'emoticon non comune (verde) chiamata Falò. Entrambi gli oggetti possono essere sbloccati in maniera rapida grazie ad un unico codice promozionale legato al nuovo evento estivo del battle royale.

Per aggiungere questi spray al vostro armadietto dovete visitare il sito ufficiale di Fortnite Capitolo 2, effettuare l'accesso con le credenziali del vostro account Epic Games (è anche possibile utilizzare i dati d'accesso di PlayStation Network, Xbox Live o Nintendo Network per effettuare il login) e recarvi nella pagina dedicata al riscatto dei codici.

A questo punto dovete inserire nel campo di testo di colore bianco la seguente combinazione di numeri e lettere:

FAT6P-PPE2E-4WQKV-UXP95

Una volta inserito il codice, cliccate sul tasto giallo con su scritto "Riscatta" e cliccate sul pulsante per la conferma che vi apparirà in un secondo momento per terminare il processo e ottenere l'oggetto esclusivo (in caso di errore cliccate su "Riprova"). In alternativa potete effettuare il riscatto direttamente dal client di Epic Games nella sezione dedicata al riscatto dei codici promozionali.

Per poter iniziare ad utilizzare gli oggetti vi basterà avviare il gioco e selezionare la modalità battle royale: vi apparirà all'avvio una schermata che vi segnalerà l'aggiunta degli spray all'armadietto, così da poter decidere se utilizzarli subito o meno.

