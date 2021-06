Fortnite: nuovo codice per sbloccare gratis l'emote Squeezy Life

Ci avviciniamo sempre di più all'evento estivo di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 e, per festeggiare, il team di sviluppo del battle royale ha deciso di fare un piccolo regalo a tutti i videogiocatori.

Per un periodo di tempo limitato, infatti, tutti gli utenti con un account Epic Games Store potranno riscattare senza alcun costo aggiuntivo un'esclusiva emote da utilizzare in Fortnite Capitolo 2. Si tratta nello specifico di uno spray non comune (verde) che prende il nome di Squeezy Life, il quale ha come protagonista una bizzarra bevanda fresca con occhi, bocca e braccia. Nel caso in cui foste interessati ad ottenere l'oggetto, sappiate che sbloccarlo è davvero semplice e non richiede che una manciata di secondi.

Per aggiungere questo spray al vostro armadietto non occorre altro che visitare il sito ufficiale di Fortnite Capitolo 2, effettuare l'accesso con le credenziali del proprio account Epic Games (è anche possibile utilizzare i dati d'accesso di PlayStation Network, Xbox Live o Nintendo Network per effettuare il login) e recarsi nella pagina dedicata al riscatto dei codici.

A questo punto dovete inserire nel campo di testo di colore bianco la seguente combinazione di numeri e lettere:

8Z35X-3ZWAB-BC57H-EQTQZ

Una volta inserito il codice, cliccate sul tasto giallo con su scritto "Riscatta" e cliccate sul pulsante per la conferma che vi apparirà in un secondo momento per terminare il processo e ottenere l'oggetto esclusivo (in caso di errore cliccate su "Riprova"). Per poter iniziare ad utilizzare questo spray dovete semplicemente avviare il gioco e selezionare la modalità battle royale: al primo avvio dopo il riscatto del codice vi apparirà una schermata che vi segnalerà l'aggiunta dello spray all'armadietto, così da poterlo anche equipaggiare immediatamente.

Avete già dato un'occhiata alla nostra guida su come sbloccare Thanos e il dorso decorativo Guanto dell'Infinito in Fortnite?