Fortnite: il nuovo costume Squadra Speciale Triceratopo è ora disponibile all'acquisto

Fortnite Battaglia Reale può essere giocato in maniera completamente gratuita, ma i suoi fedelissimi giocatori hanno più volte dimostrato di essere letteralmente innamorati dei costumi che offre nel negozio di gioco, acquistabili con i V-Buck.

Epic Games lo sa bene, e periodicamente ne aggiunge di nuovi. Nelle scorse ore ha fatto la sua comparsa Squadra Speciale Triceratopo, un costume di livello leggendario che può essere acquistato, com'è consuetudine per questo livello di rarità, al prezzo di 2.000 V-Buck. Assieme ad esso ha fatto il suo debutto anche il piccone Morso di livello Epico, appartenente al medesimo set Dinoguardia, in vendita a 1.200 V-Buck. Potete ammirarli entrambi nella'immagine condivisa in calce. Come vi sembrano? Ricordate che rimarranno disponibili per soli 2 giorni!

Un certo quantitativo di V-Buck può essere ottenuto dai possessori del Pass della Battaglia e, in particolare, dai giocatori di Salva il Mondo. Tutti gli altri, invece, devono affidarsi alle microtransazioni. Queste sono le opzioni di acquisto offerte dal titolo di Epic Games:

Pacchetto Principianti: 600 V-Buck + Costume Agente Ribelle + Dorso Catalizzatore (4,99 euro)

1000 V-Buck (9,99 euro)

2.500 V-Buck + 300 Bonus (24,99 euro)

6.000 V-Buck + 1.500 Bonus (59,99 euro)

10.000 V-Buck + 3500 Bonus (99,99 euro)

A che punto siete con le sfide della Settimana 9? Avete già trovato i 3 negozi di Taco in una sola partita?