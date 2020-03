Fortnite: il nuovo costume Zina e gli altri oggetti in vendita l'8 marzo

L'immancabile aggiornamento del negozio di Fortnite Battaglia Reale ha portato con sé il nuovissimo costume Zina e gli altri oggetti del set Fuorilegge dell'Ananas.

La skin Zina è di qualità rara, pertanto può essere ottenuta al prezzo di 1.200 V-Buck. Con l'acquisto sono compresi anche uno stile aggiuntivo e il dorso decorativo a forma di ananas chiamato Scorta Tropicale. Per chi intende completare il set c'è anche il piccone Ananassalto (non comune, 500 V-Buck). Quest'oggi nel negozio non ci sono altre novità assolute, ma non mancano certamente gli oggetti tra cui scegliere: sono tornate, ad esempio, le skin Magnus (leggendaria, 2.000 V-Buck) ed Eco (rara, non comune) con tutti gli oggetti dei rispettivi set. Tra le emote in vendita ci sono invece Mi Sento Elegante (rara, 500 V-Buck), Twist (rara, 500 V-Buck) e Concentrazione Pura (non comune, 200 V-Buck). Trovate un'anteprima nelle immagini allegate a questa notizia.

Ne approfittiamo per segnalarvi che tra le nostre pagine trovate le guide alle sfide di Deadpool, tra cui Dove trovare e distruggere i gabinetti e Dove trovare lo stura WC. Di recente, è inoltre stato scoperto un glitch che consente di condividere la Vittoria Reale con i nemici.