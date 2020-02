Fortnite, nuovo evento in arrivo? Giocatore avvista messaggio sulla mappa!

Con un universo di gioco in costante mutamento, e che ha recentemente accolto una skin dedicata ad Harley Quinn, la community di Fortnite: Battaglia Reale è sempre alla ricerca di possibili indizi su di un nuovo evento speciale.

Non sorprende dunque che un giocatore particolarmente attento abbia condiviso su Reddit una bizzarra scoperta. Come potete infatti verificare in calce a questa news, l'utente attivo sul forum come "jtlambert" ha pubblicato un'interessante screenshot. Mentre era intento ad esplorare l'area in prossimità di Siepi d'Agrifoglio, il giocatore si è imbattuto in una strana conformazione del terreno. Osservando la mappa di gioco dall'alto, è infatti possibile leggere la dicitura "NOAH", composta da sentiero, siepi, steccati ed un forte presente nell'area.

L'avvistamento ha aperto una discussione tra i Redditer, che hanno ipotizzato come quest'ultima possa rappresentare un indizio su di un nuovo evento. Il possibile riferimento a Noè ha infatti spinto alcuni utenti a suggerire che l'area potrebbe essere in futuro soggetta ad un allagamento ed essere dunque sommersa dalle acque. Elemento particolarmente interessante, sembra che seguendo il sentiero sia possibile raggiungere una diga collocata all'estremità della mappa di gioco!

In attesa di scoprire se l'avvistamento è frutto di un semplice caso o se invece è effettivamente un divertente indizio collocato dal team di sviluppo del gioco, ricordiamo che sono ora disponibili le skin di San valentino di Fortnite.