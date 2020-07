Fortnite: al via il nuovo evento della community con i giochi cooperativi

Epic Games ha annunciato un nuovo evento della community di Fortnite dedicato ai giochi cooperativi, con una serie di sfide da superare, potete proporre la vostra candidatura entro il 18 agosto.

Epic Games propone anche alcuni esempi delle sfide ricercate, che potete condividere tramite storie sul profilo Twitter @fncreate, online trovate il modulo per sottoporre la vostra candidatura.

La prima volta che hai collaborato con qualcun altro su una mappa

Quella volta che un altro creatore ti ha aiutato per un gioco

Quando creatori di regioni diverse hanno collaborato fra loro

Se hai collaborato con un influencer per condividere la tua mappa

Usate la voce Evento Stagionale nella selezione del genere perché la vostra isola venga presa in considerazione, e non dimenticate di impostare una telecamera sulla mappa in modo che i giocatori possano avere un'anteprima prima di lanciarsi in partita. Potete condividere le vostre mappe e storie di cooperazione creativa sul Discord e sul Subreddit della modalità Creativa. Inoltre, seguiremo tutte le storie creative con l'hashtag #FortniteCreativeCoOp su Twitter.