Fortnite nuovo evento Doomsday: Mida è buono o cattivo?

Sarà sicuramente Mida a dare il via all'evento Doomsday che concluderà la Stagione 2 di Fortnite a fine mese: sono in molti a chiedersi le origini di questo personaggio e la sua natura, cerchiamo di capirne di più.

Mida è il capo dell'Agenzia e attualmente sappiamo molto poco di lui se non che tramite l'evento Doomsday punta ad arricchirsi ancora di più, guadagnando ulteriore fama e potere, non sappiamo però cosa lo spinge a comportarsi in questo modo. Il ruolo di Mida diventerà probabilmente sempre più centrale come sottolineato anche dalla sua traccia musicale dal titolo piuttosto esplicativo (potete ascoltarla qui sopra).

Fortnite Stagione 3 dovrebbe vedere un grosso cambiamento della mappa e il ritorno di ambientazioni acquatiche, inoltre si parla anche della presenza di squali e moto d'acqua. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli sull'evento Doomsday di Fortnite apparentemente al via l'ultimo giovedì di maggio, questo evento segnerà la fine della Season 2 e l'inizio della Stagione 3 per il Battle Royale di Epic Games, probabilmente ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.