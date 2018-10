Fortnite: un filmato annuncia l'arrivo di nuove missioni a Vallarguta

Epic Games ha pubblicato un nuovo diario di sviluppo interamente dedicato a Fortnite Salva il Mondo e all'arrivo della seconda parte della quest di Vallarguta.

Dopo aver esplorato il nuovo bioma e completato la prima parte della quest principale di Vallarguta, gli utenti potranno presto continuare la storia grazie all'arrivo della seconda e penultima parte della quest. Grazie ad essa avremo l'opportunità di scoprire nuovi dettagli sul passato del robottino Ray ed esploreremo nuove aree del deserto. Nel video non si parla di una data d'uscita, ma stando alle parole degli sviluppatori è appena iniziata la fase di doppiaggio, il che lascia intuire che nel giro di un paio di settimane dovremmo poter mettere le mani sull'aggiornamento. Al termine del filmato viene anche citato l'arrivo di nuove informazioni sugli eroi gratuiti, che si tratti di personaggi ispirati alle skin del Pass Battaglia della Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale?

Vi ricordiamo che negli ultimi giorni Sony ha finalmente dato il via libera al cross-play per quanto riguarda Fortnite Battaglia Reale e, grazie a questa decisione, è stato abilitato anche il cross-buy di Salva il Mondo tra PC, PlayStation 4 e Xbox One.