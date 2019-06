Fortnite: il nuovo Forchello e gli altri oggetti in vendita il 15 giugno

L'aggiornamento odierno del negozio di fortnite ha portato consé un oggetto ancora più strambo del solito, il Forchello: trattasi di un nuovo strumento di raccolta che, come il nome lascia intendere, è composto da una forchetta e da un coltello... non sembra esserci limite alla follia dei ragazzi di Epic Games.

Gli altri oggetti in vendita sono decisamente più canonici, oltre ad essere delle vecchie conoscenze. Tra i contenuti in evidenza figura il costume Cartucciera (raro, 1.200 V-Buck) e gli altri oggetti del set Truppe tropicali, ovvero il piccone Machete (non comune, 500 V-Buck) e il deltaplano elicottero (epico, 1.200 V-Buck). Presenti anche i costumi Tempesta di Sabbia (raro, 1.200 v-buck) e Scimitarra (raro, 1.200 V-buck), entrambi con due stili selezionabili e accompagnati dagli altri oggetti del set Sabbie immortali: la copertura Emblema (rara, 500 V-Buck) e la scia Kronos (rara, 400 V-Buck). A seguire trovate una rapida panoramica degli oggetti giornalieri:

Costume Calciafiamma (raro, 1.200 V-Buck)

Emote Dorso (raro, 500 V-Buck)

Copertura Toni di grigio digitali (non comune, 300 V-Buck)

Strumento di raccolta Falcistrello (raro, 800 V-Buck)

Costume Netturbino (non comune, 800 V-Buck)

Emote Dita a pistola (non comune, 200 V-Buck)

Cosa ve ne pare? Acquisterete qualcosa? Ne approfittiamo per segnalarvi che la MAT Scatto dell'Ombra è stata finalmente resa disponibile. Le relative Sfide, di conseguenza, sono state prolungate di 48 ore.