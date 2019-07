Fortnite: il nuovo Fucile da Cecchino 'Cercatempesta' si mostra in video

Continua incessantemente il lavoro dei dataminer su Fortnite Battaglia Reale e, tra le ultime scoperte, troviamo anche un nuovissimo fucile di precisione dotato di alcune caratteristiche uniche.

Parliamo del fucile da cecchino "storm scout", il quale non è solo in grado di sparare più colpi consecutivamente senza aver bisogno di ricaricare, ma possiede anche un mirino ricco di dettagli. Mentre si mira con questa nuova arma, infatti, è possibile vedere in basso a sinistra una mini-mappa che ci indica l'area della mappa non travolta dalla tempesta, mentre una piccola freccia viola ci segnala la direzione dalla quale sta per arrivare la tempesta. Si tratta insomma di un fucile ad alta tecnologia che potrebbe rimpiazzare il fucile di precisione semi-automatico.

Al momento non si sa quando tale arma possa fare il proprio debutto nel gioco, ma non è da escludere che si tratti della prima arma in arrivo con la Stagione 10. In attesa di scoprire nuove informazioni su questo fucile direttamente da parte degli sviluppatori, non ci resta altro da fare che lasciarvi al video e augurarvi una buona visione.

Sapevate che le Sfide a Tempo Straordinario di Fortnite stanno per tornare con degli stili alternativi per le skin di questa stagione? Pare inoltre che i giocatori possano decidere da che parte stare nell'evento Cattus versus Doggus di Fortnite.