Fortnite: il nuovo glitch sblocca l'inventario infinito!

Non bastassero le critiche per l'emote Freewheelin di Fortnite, per il kolossal free-to-play di Epic Games si apre una nuova settimana all'insegna delle polemiche. La community chiede infatti la rimozione di un nuovo glitch che minaccia di rovinare l'esperienza di gioco del battle royale gratuito.

Con l'aggiornamento di Fortnite Joy Ride, nella dimensione del kolossal di Epic non hanno fatto il loro ingresso i nuovi Flopper ma anche un grave glitch che stravolge il gameplay. L'ultima falla apertasi nel codice di gioco di Fortnite Capitolo 2 consente agli utenti di accedere a un inventario illimitato e, quindi, di accumulare tutte le armi e gli oggetti che si desiderano senza alcuna limitazione di sorta.

Diversi youtuber e streamer di Twitch hanno testimoniato la comparsa del glitch e i gravi danni che questo può comportare all'esperienza di gioco di Fortnite, specie in considerazione della relativa semplicità con cui è possibile servirsene nel corso della partita. Per attivarlo, basta infatti posizionare un Choppa o una barca nei pressi del bottino desiderato e cambiare posto tenendo in mano una tanica di benzina.

Una volta compiuto questo passaggio, i giocatori possono accedere a un numero infinito di slot "invisibili" nel proprio inventario, grazie ai quali recuperare qualsiasi oggetto, arma o materiale reperito sulla mappa del battle royale. Nonostante la relativa facilità con cui è possibile sbloccare l'accesso all'inventario infinito, la necessità di tenere in mano una tanica di benzina lo rende un glitch di dubbia utilità. Come spesso avviene in questi casi, la scoperta di questo glitch dovrebbe indurre gli sviluppatori di Epic Games a intervenire tempestivamente con una patch.