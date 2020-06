Fortnite: un nuovo indizio conferma la skin di Aquaman per la Stagione 3?

Nella serata di ieri un primo indizio ha fatto intuire l'arrivo di Aquaman in Fortnite Stagione 3 adesso una seconda immagine promozionale della Season 3 sembra di fatto confermare l'arrivo del celebre personaggio DC Comics.

Se inizialmente il riferimento poteva non essere troppo chiaro ora sembra quasi scontato, il tridente viene mostrato in tutto il suo splendore ed il riferimento ad Aquaman è certamente chiaro. Certo, potrebbe trattarsi del tridente di Poseidone ma lo stile è davvero molto simile a quello di Aquaman e non è escluso che dopo Thanos, gli Avengers e Deadpool Fortnite voglia ospitare un nuovo supereroe, questa volta del team DC.

Per scoprirlo non ci resta che attendere l'avvio di Fortnite Stagione 3, la terza stagione del Battle Royale di Epic Games inizierà il 17 giugno e andrà avanti per tutta l'estate, i server andranno offline domani mattina (presumibilmente tra le 08:00 e le 10:00 ora italiana) per permettere a Epic di effettuare le consuete operazioni di manutenzione e pubblicare l'aggiornamento che darà il via alla Season 3.

Lo sapevate? Un leak conferma gli squali in Fortnite 3, altro riferimento quindi al mondo del mare, l'ambiente ideale per il debutto della skin di Aquaman, non trovate anche voi?