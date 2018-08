Fortnite: un nuovo leak mostra i modelli in-game delle prossime skin

Dopo il leak di qualche giorno fa, i dataminer di Fortnite Battaglia Reale tornano alla riscossa mostrando alcune novità legate ai prossimi costumi.

Se la piccola icona delle skin per voi non è abbastanza, allora potete dare un'occhiata alle primissime immagini dei modelli tridimensionali di tre diverse skin: Ravage (il modello femminile di Corvo), Dreamflower (la hippie), Chopper (la motociclista) e la Stella Ammantata, prima skin ispirata ai ninja di Salva il Mondo. Gli screenshot in questione, pubblicati su Twitter dall'account FNBRLeaks, ci permettono infatti di vedere questi costumi direttamente nell'armadietto.

Sempre a proposito di leak, nel negozio di gioco è arrivato il Set Bushido, previsto qualche giorno fa dai dataminer e composto da 2 skin, uno strumento da raccolta e un deltaplano. Ecco tutti gli oggetti in vendita nel negozio oggetti:

Costume Hime (include dorso decorativo Shiro) – 2.000 V-Buck

Costume Musha (include dorso decorativo Sashimono) – 2.000 V-Buck

Strumento da raccolta Artiglio del gatto – 800 V-Buck

Deltaplano Perrfetto. – 500 V-Buck

Strumento da raccolta Ultimo della fila – 1.500 V-Buck

Deltaplano Hot Rod – 500 V-Buck

Costume Pressofuso - 1.200 V-Buck

Costume Bombarolo Lucente - 1.200 V-Buck

Emote Capoeira – 500 V-Buck

Emote Pollice Su – 200 V-Buck

Emote Pollice Verso – 200 V-Buck

Vi ricordiamo che nelle ultime ore è apparso sulla mappa di Fortnite Battaglia Reale un gigantesco cubo viola, il quale potrebbe essere il primo degli avvenimenti che ci accompagneranno fino all'arrivo della prossima stagione. Parlando invece della versione Android, Epic Games ha dichiarato che presto arriverà il supporto ai controller come quello Xbox One, mentre è da poco stata risolta una grave falla di sicurezza nell'applicazione.