Fortnite: un nuovo leak svela il Junk Rift, gadget molto particolare

Sono trascorse solo poche ore dalla pubblicazione dell'aggiornamento alla versione 10.10 di Fortnite Battaglia Reale, il quale non ha introdotto nuove armi o accessori ma si è limitato a modificare l'area di Grandi Megazzini, ora popolata da zombi.

Sembra però che Epic Games non voglia fermarsi con nuovi oggetti di gioco e, nascosto tra i nuovi file, i dataminer hanno scovato il Junk Rift. Si tratta di uno strano gadget che, stando alle voci di corridoio, potrebbe avere una funzione molto simile all'attacco aereo, tanto da poterlo definire una rivisitazione dell'accessorio visto nella scorsa stagione. Osservano la schermata segreta della Settimana 3, appena apparsa online, pare che il giocatore possa lanciare il Junk Rift come una granata per poi far cadere degli oggetti da un portale che si aprirà in cielo. Va precisato che si tratta solo di speculazioni, dal momento che tra i file di gioco le uniche informazioni trovate riguardano l'icona e il nome dell'oggetto, senza alcun minimo riferimento al suo utilizzo.

È molto probabile che il Junk Rift sia il protagonista dell'aggiornamento in arrivo la prossima settimana, quindi non dovrebbe mancare molto prima di poter provare questo gadget.

Avete già dato uno sguardo a tutte le skin in arrivo prossimamente su Fortnite e scoperte dai dataminer questa mattina?