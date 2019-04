Fortnite: un nuovo leak svela il Pacchetto Inferno

Come avviene al debutto di ogni nuovo aggiornamento di Fortnite Battaglia Reale, anche oggi i dataminer si sono messi al lavoro per scovare ogni singolo segreto nascosto tra i nuovi file del gioco.

Oltre a scoprire il modello 3D della skin segreta del Pass Battaglia, chiamata Rovina, alcuni utenti hanno estratto anche le immagini raffiguranti i prossimi contenuti del negozio e il Pacchetto Inferno. Stando al leak appena pubblicato, dovrebbe trattarsi di un pack molto simile a quello visto nel periodo di San Valentino intitolato Pacchetto Sfide del Ranger dell'amor perduto, il cui prezzo era di 19,99€. Se il funzionamento del contenuto dovesse essere simile al precedente, oltre alla skin Inferno, allo strumento da raccolta e alla copertura per armi e veicoli a tema dovrebbero esserci anche 2.000 V-Buck da sbloccare completando un determinato numero di sfide giornaliere. Al momento non è sicuro che le Sfide Inferno coinvolgano gli obiettivi giornalieri e potrebbero essere richieste altre azioni di gioco per ottenere i gettoni da spendere nel negozio.

Vi ricordiamo che con l'aggiornamento alla versione 8.30, disponibile da poche ore, i Furgoni di Riavvio sono arrivati in Fortnite e consentono ai sopravvissuti di una squadra di riportare in gioco i propri compagni proprio come in Apex Legends.