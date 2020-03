Fortnite: un nuovo leak svela tutte le sfide della Settimana 6

Tra le ultime scoperte dei dataminer, i quali hanno analizzato tutti i file dell'aggiornamento 12.21 di Fortnite Battaglia Reale, ci sono anche le sfide della Settimana 6 della Stagione 2.

Ecco di seguito l'elenco completo delle sfide in arrivo:

Cerca forzieri a Fattoria Frenetica o Foschi Fumaioli (0/10)

Infliggi danni ad altri giocatori utilizzando un fucile d'assalto (0/1000)

Cerca un forziere entro 10 secondi dopo l'atterraggio dal Battle Bus (0/10)

Infliggi danni ai nemici mentre sei a bordo di un Cioppa (0/200)

Pesca un'arma, una lattina e un pesce (0/1)

Elimina avversari allo Yacht o a Borgo Bislacco (0/5)

Distruggi cucce per cani (0/3)

Assorbi danno con una granata esca (0/100)

Balla a Lake Canoe, Camp Cod e Rainbow Rentals (0/1)

Utilizza i vapori di Foschi Fumaioli e una zipline, poi entra in una passaggio segreto in una sola partita (0/10)

Al momento le sfide in questione non sono ancora disponibili all'interno del gioco e bisognerà attendere le ore 15:00 di domani, giovedì 26 marzo 2020, per gettarsi nella mischia e completarle tutte per accumulare XP. Per quello che riguarda invece le sfide di Maya e quelle di Deadpool bisognerà attendere il prossimo venerdì.

A proposito di Deadpool, sapevate che potrebbe esserci una seconda skin segreta del Battle Pass della Stagione 2 di Fortnite?