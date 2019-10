Fortnite Nuovo Mondo: pesca un'arma utilizzando la canna da pesca

Dopo avervi mostrato dove trovare i Luoghi Storici, in questa mini-guida alle missioni Nuovo Mondo di Fortnite Capitolo 2 vi spieghiamo come completare la missione che richiede di pescare un'arma utilizzando la canna da pesca.

La pesca è una delle nuove attività introdotte nel Capitolo 2 di Fortnite. Di seguito vi spieghiamo come procurarvi una canna da pesca, e come utilizzarla per pescare un'arma e portare a termine la missione.

Come completare la missione Pesca un'arma utilizzando la canna da pesca

Per prima cosa dovrete procurarvi una canna da pesca: potete trovarle nei forzieri o semplicemente nelle aree adibite alla pesca, come laghi e fiumi. Riconoscerete queste aree dal fatto che l'acqua è leggermente illuminata, e che i pesci salteranno a pelo d'acqua. Quando ne troverete una, vi basterà estrarre la canna da pesca e lanciare l'amo in mare, attendendo che la vostra preda abbocchi. Potrete pescare un pesce, oppure un'arma. Completerete la sfida nel momento in cui riuscirete a pescare un'arma, proprio come mostrato nel video riportato in cima.

