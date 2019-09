Fortnite: nuovo Pacchetto Celebrativo gratis per gli abbonati PlayStation Plus

Fin da quando è esploso il fenomeno Fortnite, i giocatori abbonati a PlayStation Plus hanno sempre potuto beneficiare di oggetti totalmente gratuiti, resi disponibili a cadenza regolare in differenti pacchetti tutti accomunati dalla dicitura "celebrativo".

Il bundle disponibile attualmente, lanciato lo scorso giugno, offre un deltaplano, una scia e una schermata di caricamento. Se non lo avete ancora riscattato vi consigliamo di farlo subito, poiché sta per arrivarne uno completamente nuovo! A svelarlo è stato l'account Twitter ufficiale di PlayStation Grecia: il nuovo Pacchetto Celebrativo per gli abbonati PlayStation Plus, di cui potete ammirare un'anteprima in calce a questa notizia, includerà un piccone, una copertura, un logo per il banner e un'emoji. Come vi sembrano? Il nome degli oggetti cosmetici e la data di pubblicazione, purtroppo, non sono stati svelati, ma probabilmente non ci vorrà molto tempo prima che vengano effettivamente resi disponibili.

Non è escluso che ciò possa avvenire già in concomitanza con la pubblicazione dell'aggiornamento 10.31 prevista per la prossima settimana, che tra le altre cose si occuperà di escludere le Zone Fenditura dalle fasi finali delle partite. A proposito di PlayStation Plus, segnaliamo che sono attivi gli sconti Platinum Weekend su PlayStation Store esclusivi per gli abbonati al servizio premium di Sony.