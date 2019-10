Fortnite: il nuovo Pacchetto Fendi-Onde è ora in vendita

Epic Games ha reso disponibile per l'acquisto il nuovo Pacchetto Fendi-Onde di Fortnite Capitolo 2, bundle che include tre diversi oggetti (tra cui un piccone, un costume e un dorso) e 600 V-Buck da spendere liberamente nel negozio.

Travolgi un mare di nemici con il pacchetto Fendi-Onde che include una serie di oggetti estetici da usare in Battaglia Reale e Modalità Creativa:

Costume Fendi-Onde

Dorso decorativo Bagaglio a mano

Piccone Percussore Cresta d'Onda

Oltre a questo, acquistando il bundle si otterranno anche 600-Buck: "i V-Buck sono una valuta di gioco utilizzabile nelle modalità Battaglia reale, Creativa e Salva il mondo. In modalità Battaglia reale e Creativa puoi acquistare nuovi oggetti di personalizzazione, come nuovi costumi, deltaplani, picconi, emote e coperture! In modalità Salva il mondo puoi acquistare lama Raggi X contenenti armi e progetti trappola, oltre a nuovi eroi e molto altro ancora!"

Ricordiamo che Fortnite è offline il 29 ottobre per manutenzione a partire dalle 09:00 del mattino, l'orario di fine dei lavori non è stato ancora svelato. Nella giornata di oggi partirà inoltre anche l'evento di Halloween Fortnitemares, al via alle 14:00, con una serie di sfide e ricompense esclusive che verranno svelate nel dettaglio nel corso del pomeriggio, non appena l'evento sarà entrato nel vivo.