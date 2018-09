Fortnite: nuovo pacchetto gratis per gli abbonati Plus e problemi con i video su Switch

Due notizie interessanti per i giocatori di Fortnite: Epic Games ha reso disponibile un nuovo pacchetto di contenuti per la modalità Battle Royale, esclusivo per gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Inoltre, nelle ultime ore la community segnala problemi con la registrazione dei video su Nintendo Switch.

Pack Celebrativo PlayStation Plus

Questo pacchetto esclusivo per gli abbonati PlayStation Plus include un Deltaplano Svolazzante, il Piccone Controller e la Scia Skydive. Questi oggetti sono disponibili nel Pack Celebrativo e non possono essere ottenuti in altro modo. Il download gratis può essere già effettuato dal PlayStation Store.

Registrazione video su Nintendo Switch

Tramite Reddit apprendiamo che Epic Games sembra aver disabilitato la funzionalità di registrazione video in Fortnite per Nintendo Switch. Provando a registrare una clip si ottiene infatti il seguente messaggio: "i video non possono essere catturati per questo specifico software".

Al momento non è chiaro se si tratti di un bug introdotto con l'aggiornamento 5.40 o di una rimozione voluta per migliorare la stabilità generale di Fortnite su Nintendo Switch. Epic Games sta collaborando con la casa di Kyoto al fine di migliorare le performance sulla console ibrida, definite non pienamente soddisfacenti dalla community.