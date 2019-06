Fortnite: nuovo pacchetto PS Plus in arrivo, svelate sfide e ricompense della LTM Zombie

Sembra proprio che oggi sia una giornata particolarmente ricca di informazioni sui contenuti in arrivo prossimamente su Fortnite Battaglia Reale. Le scoperte dei dataminer sono infatti numerose e riguardano svariati aspetti del gioco.

Partiamo subito dal nuovo pacchetto in arrivo per gli abbonati al PlayStation Plus e già disponibile sul PlayStation Store neozelandese, il Celebration Pack include i seguenti oggetti:

Deltaplano Coaxial Blue

Scia Blue Fusion

Schermata di caricamento esclusiva

Il bundle dovrebbe essere gratuito per tutti gli abbonati la servizio e dovrebbe fare il proprio debutto sul PS Store italiano entro 24 ore.

Passando invece alla modalità a tempo limitato Horde Bash, che dovrebbe vedere il ritorno degli zombie, sappiamo che includerà una serie di sfide e ricompense esclusive. Tra queste troviamo una copertura per armi e veicoli, una schermata di caricamento legata all'evento e un bel po' di punti esperienza utili ad avanzare di livello nel Pass Battaglia della Stagione 9. Purtroppo non si conoscono i dettagli sulla data d'uscita della nuova LTM e dovremo attendere ancora qualche giorno per scoprirlo.

Nel frattempo, il mostro di Picco Polare ha letteralmente rubato il castello e lo sta portando in giro per le acque del gioco. Sapevate che il Pacchetto Leggende Oscure potrebbe arrivare nei prossimi giorni?