Fortnite: è di nuovo polemica per il ritorno di una vecchia skin nel negozio

I giocatori di Fortnite Battaglia Reale amano i costumi presenti nella propria collezione, soprattutto quando si tratta di oggetti particolarmente rari e legati alle prime stagioni del gioco.

Proprio per questo, il recente ritorno di skin come Accordo Potente e Cavaliere Rosso non hanno fatto particolarmente piacere ai giocatori che le avevano acquistate alla loro prima comparsa nel negozio di gioco. L'ultimo evento del genere è avvenuto oggi, quando è arrivata nel negozio oggetti una skin fino ad ora legata solo ed esclusivamente ad un vecchio Starter Pack. Parliamo di Agente Ribelle, costume leggendario che può oggi essere acquistato al prezzo di 1.500 V-Buck (circa 15,00€).

Vi basterà fare un giro per le pagine ufficiali del gioco sui social network per notare quanto sia stata poco gradita dall'utenza questa scelta, che ha immediatamente fatto svalutare la skin.



Ecco di seguito tutti gli elementi in vendita oggi:

Costume Hacivat (include il dorso decorativo Trasportatore artigianale) – 1.500 V-Buck

Costume Jolly (include il dorso decorativo Portamanette e 4 stili diversi) – 2.000 V-Buck

Deltaplano Pupazzo dell’Ombra – 1.200 V-Buck

Deltaplano Scassinatore – 800 V-Buck

Piccone Spezzaalberi – 500 V-Buck

Costume Agente Ribelle (include il dorso decorativo Catalizzatore) - 1.500 V-Buck

Piccone Fenicottero rosa – 1.500 V-Buck

Emote Vivace – 800 V-Buck

Emote Pioggia di fuoco – 500 V-Buck

Costume Assassino Artico – 1.200 V-Buck

Deltaplano Tormtenta – 500 V-Buck

Vi ricordiamo che nelle ultime ore è trapelato in rete un possibile nuovo bundle esclusivo per gli utentidi Fortnite Battaglia Reale , contenente un'esclusivae un bel po' di