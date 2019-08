Fortnite: il nuovo portale si è attivato! Mega Mall sta per sparire?

Dopo essere stato avvistato dalla sempre attiva community di giocatori solo poco tempo fa, il nuovo portale dell'area di Mega Mall ha subito un'interessante variazione, che potrebbe anticipare nuovi importanti cambiamenti nel mondo di Fortnite: Battaglia Reale.

Il misterioso portale, che fino a ieri si presentava come completamente inattivo, ha infatti ora preso a funzionare, iniziando ad emanare luce. Il fatto che ora il portale di Mega Mall sia attivo apre la strada ad una serie di intriganti ipotesi. Non si tratta infatti della prima volta che questo accade: un simile portale era infatti già stato avvistato in precedenza presso l'area di Neoinclinato. Pochi giorni dopo la sua attivazione, l'area in questione ha subito una totale trasformazione, trasformandosi in Città Pinnacoli, un'area a tema Far West. Che qualcosa di simile stia per accadere anche nell'area di Mega Mall? Introdotta con la Stagione 9 del gioco, la location potrebbe infine sparire o mutare radicalmente? Per scoprirlo non ci resta che attendere ulteriori sviluppi e i prossimi aggiornamenti di Fortnite: Battaglia Reale!



Restano in tema della nona stagione del battle royale di Epic Games, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare utili indicazioni su come creare un video recap personalizzato della Stagione 9 di Fortnite.