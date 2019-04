Fortnite: è di nuovo possibile fare regali ai propri amici

Con la pubblicazione di un tweet sul profilo ufficiale del gioco, Epic Games ha informato i giocatori di Fortnite Battaglia Reale che è di nuovo possibile acquistare dei regali per i propri amici.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, questa meccanica permette di effettuare acquisti nel Negozio Oggetti per poi inviarli ad uno degli utenti presenti nella propria lista amici. In questo modo potrete fare un dono a qualche amico che non dispone dei V-Buck necessari ad acquistare l'ultima skin o emote arrivata nel negozio.

Come è possibile leggere nel tweet d'annuncio, la possibilità di donare oggetti sarà di nuovo disponibile solo per un periodo di tempo limitato. Gli sviluppatori hanno infatti più volte ribadito la volontà di non inserirla nel gioco in maniera definitiva. Tale scelta è stata presa per rendere l'arrivo di questa funzionalità più atteso e spingere un numero maggiore di utenti ad approfittarne.

Tra gli oggetti in vendita oggi nel negozio trovate anche la skin Gelato, che potrete quindi regalare a qualcuno dei vostri più cari compagni di squadra. Sapevate che la promozione della Honor Guard Skin è stata disabilitata per la terza volta consecutiva a causa di problemi tecnici?