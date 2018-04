Fortnite: il nuovo record di Ninja al torneo di Las Vegas, oltre 660.000 spettatori

La popolarità di Tyler "Ninja" Blevins ha raggiunto un nuovo record questo fine settimana, quando l'Esports Arena di Las Vegas ha ospitato lo streamer in un evento di beneficenza a tema Fortnite.

Al suo apice, lo stream di Ninja ha raggiunto oltre 660.000 spettatori simultaneamente connessi, superando il record di Twitch precedente, quando il ragazzo giocò con il rapper Drake.

Lo stream è stato addirittura seguito da oltre 500.000 spettatori per la maggior parte del tempo. L'evento è stato commentato da Jack "CouRage" Dunlop e dal compagno DrLupo, e oltre 700 spettatori erano presenti all'Esports Arena Las Vegas all'hotel The Luxor.

Anche la moglie di Ninja, Jessica, si è messa al lavoro facendo hosting e interviste dedicate. Il pubblico è andato letteralmente in visibilio per le stelle di Fortnite, apprezzando l'evento.

Il torneo aveva delle regole abbastanza particolari: ai giocatori che sarebbero riusciti a eliminare Ninja (in game ovviamente) sarebbero andati $ 2,500. Quando Ninja ha vinto, i suoi $ 2,500 sono invece andati direttamente all'Alzheimer's Association. In totale, nel corso del torneo sono stati assegnati circa $ 50.000.

Dato che Ninja ha vinto solo uno dei nove match in cui si componeva il torneo, solo $ 2,500 sono stati donati in beneficenza.

Questo evento, però, ha permesso di capire il potenziale esport del titolo targato Epic Games, sebbene Ninja sia stato indubbiamente la più grande attrazione per il pubblico. Ad ogni modo, il mondo esport non può più ignorare i numeri da capogiro fatti registrare dallo streaming durante l'evento di Las Vegas. Vedremo cosa ci riserverà il futuro.