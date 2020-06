Fortnite: nuovo record di uccisioni raggiunto da LazarBeam

Nelle ultime ore sta facendo il giro del web il filmato che vede protagonista LazarBeam, content creator di Fortnite Battaglia Reale che è riuscito ad eliminare ben 132 avversari in una sola partita. Ma com'è possibile se in un match di Fortnite ci sono solo 100 giocatori?

La risposta è molto semplice: la partita in questione è stata svolta in privato tra lo youtuber e i suoi fan, alcuni dei quali sono stati riportati in vita tramite le stazioni di reboot (tra le opzioni della partita c'era la possibilità di rientrare). Ma non è finita qui, dal momento che LazarBeam ha completato una partita in ogni modalità per stabilire quale sia il maggior numero di uccisioni possibile in ciascuna di esse. Questa serie di esperimenti, che sta spopolando su YouTube, è stata svolta in collaborazione con Epic Games, che negli ultimi tempi ha dato il via ad una rubrica a cadenza periodica nella quale vengono sfatati tutti i miti sul battle royale.

Prima di lasciarvi al filmato che mette in evidenza gli esperimenti di LazarBeam, vi ricordiamo che la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 è stata posticipata di circa una settimana. Sapevate che sul PS Store è apparsa l'icona della Stagione 3 di Fortnite?