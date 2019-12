Fortnite: il nuovo schermo condiviso su PS4 e Xbox One è già stato disabilitato

Con l'aggiornamento 11.30 di Fortnite pubblicato quest'oggi, Epic Games ha completato i preparativi per l'evento di Star Wars: Rise of Skywalker, che sabato sera permetterà ai giocatori di vedere in anteprima una scena del film. Le novità, chiaramente, non si sono fermate qui.

La compagnia americana, pur non aggiungendo nuovi contenuti, ha anche introdotto diversi accorgimenti volti a rendere l'esperienza di gioco più piacevole. Uno su tutti, lo schermo condiviso su PlayStation 4 e Xbox One, che permette agli utenti di giocare in Coppia oppure in Squadra assieme a un proprio amico sulla stessa console. Purtroppo, qualcosa non è andato per il verso giusto.

Con un comunicato ufficiale, la compagnia ha fatto sapere d'aver già disabilitato lo schermo condiviso a causa di una problematica non meglio specificata. Epic Games ci aveva già avvertiti stamane, affermando che quella introdotta oggi era una funzionalità iniziale e ben lungi dal definirsi completa. A quanto pare s'è rivelata più acerba del previsto, dal momento che è rimasta sui server per poche ore. Al momento non sappiamo quando verrà riabilitata, ma Epic Games ha promesso di tenerci costantemente aggiornati.

Nel frattempo, vi consigliamo di prepararvi a Frostnite, l'evento di Natale di Fortnite: non è ancora cominciato, ma le sfide sono già trapelate in rete!