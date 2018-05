Fortnite è il nuovo singolo (con video) del rapper italiano Dani Faiv

Fortnite è il titolo del nuovo singolo di Dani Faiv, di cui è ora disponibile il videoclip: l'artista di Machete, dopo essersi fatto notare con i due singoli Gameboy Color e La La La La La, rilancia e, su una produzione musicale di Low Kidd, si ispira al Battle Royale di Epic per infilare una metafora dopo l'altra e raccontare la quotidianità.

"Gioco spesso ai videogiochi - racconta l’artista - specialmente con i ragazzi con cui giro in tour, perché nelle pause - prima o dopo il soundcheck, per esempio - facciamo gruppo e ci divertiamo così. Per me, dunque, è normale farmi ispirare da giochi come Fortnite quando scrivo pezzi nuovi". Nel video si vedono proprio Dani Faiv e Low Kidd che "si perdono" giocando a Fortnite…

Con questo nuovo brano, Dani Faiv ribadisce la sua capacità di fondere la freschezza della trap con la credibilità del rap, tutto con quello stile colorato e spensierato che in questi ultimi mesi è diventato il suo tratto distintivo. Il video di Fortnite è realizzato da Stefano Boen per Planet Riot con la direzione creativa di Hell Raton e Slait, membri fondatori di Machete.