Fortnite: il nuovo spot di Samsung porta in scena Ninja e Travis Scott

Samsung ha rilasciato un nuovo spot pubblicitario a tema Fortnite, con Tyler "Ninja" Blevins e il rapper Travis Scott. Lo spot racconta la storia di una giovane giocatrice di Fortnite che inizia una Victory Royale della ragazza, mentre gioca al battle royale targato Epic sul suo dispositivo Samsung (ovviamente).

La madre entra nella stanza e comunica alla giovane che un negozio locale l'ha notata e le offre una sponsorizzazione. Chi non ha mai avuto una proposta del genere dal negozietto sotto casa? Fatto questo passo, la madre della nuova eroina la avverte che il rapper Travis Scott (grande appassionato di Fortnite) la vuole invitare per giocare a casa sua e portarlo alla vittoria.

Il terzo step? La nazionale statunitense, manco a dirlo. E, in effetti, la notizia arriva dalla viva voce di Ninja il quale vuole che la ragazza inizi a giocare per la "squadra nazionale di Fortnite”. Una volta salita sul palco, però, il personaggio principale torna alla realtà nella sua camera da letto dove tutto è iniziato. Lo dicevamo, noi, che le cose non funzionano così. Bisogna streammare, oggigiorno.

Sebbene sia tecnicamente uno spot per promuovere la potenza dei prodotti Samsung, sta anche chiaramente promuovendo Fortnite. Chi acquista un Galaxy Note 9 o Galaxy Tab S4 può ricevere una fantastica skin esclusiva per Fortnite.

Insomma, il marketing. Quello fatto bene.