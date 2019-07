Fortnite, il nuovo teaser della Stagione 10 anticipa il ritorno di una vecchia skin

Puntuale come sempre, Epic Games ha pubblicato una nuova anticipazione della Stagione X di Fortnite. Dopo il il possente mech di ieri, l'immagine odierna anticipa il ritorno di una vecchia skin.

Stiamo parlando del costume Deriva, uno dei sette sbloccabili nell'ambito del Pass della Battaglia della Stagione 5, visibile a destra nell'immagine allegata in apertura di notizia. Quella a sinistra, con la testa a forma di teschio, sembra invece essere del tutto nuova. Il fatto che che nella decima sarà presente un costume delle passate stagioni avvalora ulteriormente una delle teorie più diffuse nella comunità, secondo la quale la Stagione X sarà un vero e proprio crossover tra differenti epoche storiche del battle royale. Non a caso, al posto del dieci è stata utilizzata la lettera X (cross), e la tagline dell'immagine odierna recita "Twist Time", che in italiano può essere tradotta con "distorsione del tempo".

Cosa ne pensate? Cosa ci riserverà la prossima stagione secondo voi? Fortunatamente, non dovremo attendere ancora molto per scoprirlo, dal momento che l'inizio della Stagione X di Fortnite è fissato per il primo agosto. A proposito, lo sapete che ad agosto verrà pubblicato un libro con i consigli di Ninja per diventare dei grandi giocatori di Fortnite?